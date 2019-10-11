Суд обязал ГБР допросить Трубу и Портнова - адвокат Порошенко

Речь идет о расследовании в уголовном производстве по фактам совершения следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о лице.

Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР допросить руководителя этого ведомства Романа Трубу и бывшего заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова в деле о незаконном сборе информации. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в своем блоге на сайте Украинской правды.

"Сегодня Шевченковский суд удовлетворил жалобу представителя потерпевшего и обязал рассмотреть ходатайство... Представитель потерпевшего среди прочего просил следствие: допросить Портнова Андрея Владимировича; допросить директора Государственного бюро расследований Трубу Романа Михайловича", - отметил адвокат.

Он пояснил, что речь идет о расследовании в уголовном производстве, зарегистрированном ГПУ по фактам совершения следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о лице, а также получение в целях разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

По словам адвоката, представитель потерпевшего, в частности, просил допросить начальника третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого и следователей в уголовном производстве, а также установить средства телефонной и электронной связи, которые используют Портнов, Труба и следователи и "осуществить действия, направленные на отыскание случаев общения указанных лиц между собой".

Кроме того, представитель потерпевшего просил суд обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении компьютерно-технической экспертизы определенных публикаций на телеграмм канале PORTNOV, отметил Головань.

Он также обнародовал сканкопию соответствующего постановления суда.

Ранее Труба объяснил отсутствие дел на Портнова. По его словам, ГБР ждет разъяснений суда по процедуре открытия производства в отношении Портнова.

Как сообщалось, Портнов пригрозил Порошенко скорым арестом. Он пообещал пятому президенту "продолжать формировать вокруг него уголовную повестку".

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