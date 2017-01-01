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Труханов ушел в отпуск перед визитом Зеленского

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Геннадий Труханов взял отпуск на две недели как раз перед рабочим приездом в Одессу Владимира Зеленского.
Труханов перед приездом Зеленского в Одессу ушел в отпуск
Труханов перед приездом Зеленского в Одессу ушел в отпуск
Одесса-медиа

Городской глава Одессы Геннадий Труханов ушел в отпуск с 9 по 21 октября. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба горадминистрации в пятницу, 11 октября.

"Согласно ст. 42 Закона Украины О местном самоуправлении в Украине, ст. 21 Закона Украины О службе в органах местного самоуправления, ст. 4, 10 Закона Украины Об отпусках и ст. 74 КЗоТ Украины отбываю в ежегодный отпуск на 12 календарных дней за период 28 ноября 2017 - 27 ноября 2018 г.- с 9 октября по 21 октября 2019 года", - сказано в документе.

Исполнять обязанности городского главы во время отпуска Труханова будет его первый заместитель Анатолий Орловский.

Местные СМИ обратили внимание, что распоряжение, изданное 7 октября, муниципалитет обнародовал значительно позже, к тому же - в день рабочего визита в Одессу президента Владимира Зеленского.

Напомним, что на пресс-марафоне Зеленский назвал Труханова среди мэров, которых партия Слуга народа не поддержит на предтоящих местных выборах.

Напомним, в рамках дела завода Краян прокуроры просили суд приговорить Труханова к 12 годам лишения свободы, а его сообщникам дать от 7 до 11. Но в итоге суд вынес Труханову оправдательный приговор.

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Теги: Одесса, отпуск, Труханов, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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