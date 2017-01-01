Премьер-министр объявил конкурсы на должности семи госслужащих

Одна из вакансий - дожность главы Института нацпамяти, которую ранее занимал Владимир Вятрович.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о начале конкурсного отбора на семь должностей госслужащих в новом правительстве. Об этом он в пятницу, 11 октября, сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда в #ПравительствеТехнократов", - говорится в сообщении.

До 15 октября продолжается подача заявок на вакансии:

председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра

председателя Государственной службы экспортного контроля

председателя Государственного агентства лесных ресурсов

председателя Украинского института национальной памяти

председателя Государственной службы по этнополитики и свободы совести

председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов

государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта

Сам же конкурс будет проводиться ровно через неделю - 18 октября. Гончарук также отметил, что это - только начало.

Напомним, в сентябре Владимира Вятровича уволили с поста руководителя Института нацпамяти.

Ранее Гончарук назвал четыре приоритета Кабмина.

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