Сутки на фронте: на Донбассе восемь обстрелов за сутки

С начала текущих суток противник уже четыре раза обстрелял позиции ООС, в то время, как накануне было восемь обстрелов за сутки.

На Донбассе день прошел без потерь mil.gov.ua

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что противник использовал запрещенные Минском минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки, Славного, Новотроицкого, Новолуганского и Южного.

Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал, - говорится в сообщении.

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С начала этих суток незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня - дважды у Водяного, вблизи Пищевика и неподалеку Новогнатовки. На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу. Участники марша планируют пройти в административный квартал и устроить там "небольшой перформанс".

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