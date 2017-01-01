Итоги 11 октября: Смерть Леонова и возвращение Шевчука

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Умер известный космонавт Леонов; суд восстановил в должности главы КСУ Шевчука: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Умер известный космонавт Алексей Леонов

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни.

В последние годы космонавт тяжело болел.

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос.

Зеленский представил нового главу Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской областной государственной администрации. Эту должность получил предприниматель Максим Куцый.

Новоиспеченный губернатор поблагодарил президента за предоставленный кредит доверия и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы область и Одесса в частности оправдали свое название “жемчужины у моря“.

Шевчука восстановили в должности главы КСУ

Станислав Шевчук восстановлен в должности главы Конституционного суда Украины.

По предварительной информации, Окружной административный суд Киева постановил, восстановить Шевчука в должности главы КСУ в полном объеме.

Ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу

Ветераны войны на Донбассе призвали президента Украины Владимира Зеленского не проводить отвод войск и выборы на неподконтрольных территориях. Такие лозунги будут звучать на Марше сопротивления капитуляции в понедельник в Киеве.

В частности, ветераны АТО и ООС просят президента запретить введение особого статуса Донбасса и любых других территорий, амнистию для сепаратистов, отвод войск, негосударственные военизированные формирования на территории оккупированного Донбасса, а также проведение выборов на оккупированных территориях до получения полного контроля по всей украинско-российской границе.

Бывшая посол США в Украине рассказала о давлении Трампа на Госдеп

Экс-посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса отвергла обвинения Юрия Луценко и Руди Джулиани, которые утверждали о ее содействии Джо Байдену и его сыну Хантеру.

Она также утверждает, что администрация Обамы не просила ее помочь кампании Хиллари Клинтон или навредить кампании Дональда Трампа, и она бы не делала любые подобные шаги, даже если бы ее просили.

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