“Бабье лето”: Синоптики поделились хорошими новостями

В субботу в Украине будет тепло и солнечно.

По прогнозу синоптиков, 12 октября в Украине будет достаточно сухая и теплая погода. О приближении “бабьего лета” сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +17…+21 градус по Цельсию.

На востоке Украины также сухо, но немного прохладнее. На термометре +14…+17 градусов по Цельсию.

Южным регионам синоптики обещают классический осенний день. На улице будет сухо, а температура воздуха ожидается от +16…+20 градусов по Цельсию.

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На севере страны без осадков. На протяжении дня будет сухо и тепло. Температура воздуха от +14 до +17 градусов.

В Центральной Украине сегодня без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +19 градусов.

В столице 12 октября сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +15…+17 градусов по Цельсию.

Напомним, на выходных в Украину придет "бабье лето". В субботу и воскресенье существенно потеплеет. В западных и южных областях синоптики обещают до +22.

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