Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ в прямом эфире прозвучал слоган “Слава Украине”

Комментариев: 0
Во время дебатов в прямом эфире произошла перепалка.
Чубайс эффектно покинул студию
Чубайс эффектно покинул студию
скриншот из видео

Известный российский социолог и философ Игорь Чубайс на дебатах с бывшим главарем боевиков так называемой “ДНР” Игорем Стрелковым-Гиркиным назвал того преступником и ушел с места дебатов со словами "Слава Украине".

Читай также: “Нацисты и преступники”: В Одессе поклонница “русского мира” учила школьников истории

Видео словесной перепалки было опубликовано на Facebook-странице Комсомольской правды.

Неприязнь участников дебатов началась еще в начале эфире. Сразу же после начала дебатов Чубайс взял слово и высказал свою позицию касательно ситуации в России и Кремле. Социолог обвинил президента России Владимира Путина в продолжающемся глубоком демографическом и экономическом кризисе, в котором находится страна.

Кроме того, Чубайс высказал свою позицию касательно войны РФ против Украины. Он заявил, что война против Украины является преступлением и заявил, что дебатировать с человеком, который развязал войну, будет только если тот это признает. 

Читай также: “Вставай страна огромная”: в элитной школе Черкасс пропагандируют “русский мир”

После этого Чубайс покинул студию со словами "Слава Украине". Также после эфира он прокомментировал свой поступок, добавив, что спорить с убийцей Стрелковым-Гиркиным не собирается.

Напомним, пропагандистку Скабееву не пустили к Зеленскому. Кремлевский канал "Россия-1" пытался аккредитовать на пресс-марафон своих журналистов, но получил отказ.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Донбасс, Гиркин, Чубайс, Слава Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь