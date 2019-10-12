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“Мы должны начать с уважения”: Зеленский обиделся за "х..ло"

Комментариев: 14
Президент отметил, что его не устраивают оскорбления, которые скандируют участники митингов.
Зеленский обиделся за "х..ло"
Зеленский обиделся за "х..ло"
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обиделся на участников митингов “Нет капитуляции” за то, что те позволяли себе публично его оскорблять. Об этом президент сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона.

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Зеленский отметил, что все хотят скорейших изменений в стране. Между тем, начать нужно с уважения. Именно поэтому он вспомнил недавние митинги против “формулы Штайнмайера”.

… Если мы говорим об имидже президента, я слышал, как там множество людей кричало в мой адрес слова, которые в свое время кричали в адрес Путина. И я слышал эти слова. Поэтому если мы говорим об акции “Нет капитуляции“, или “Нет измене“, или просто “Кто громче оскорбит президента Украины“, я воспринимаю это очень негативно, потому что меня никогда в жизни словом на пять букв, начиная с “х“и заканчивая на “о“, не называли. И это мой ответ: если мы хотим общаться и остановить войну, мы должны начинать с уважения. Если вы хотите начинать со мной общение со слова “х..ло“, скажите это для начала 73-м процентам украинцев, проголосовавших за это “х. .ло”, - заявил президент.

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Также президент заявил, что хочет услышать извинения от участников митингов, которые его публично оскорбляли. Это обычное человеческое уважение, которого он требует.

Я уверен, что вам никто не давал денег. И большинство людей, которые были там, тоже ничего не брали. Но и я не капитулировал! Поэтому я тоже хотел бы получить извинения от людей, которые меня обозвали. Это неправильно, не по-человечески. Так не говорят с людьми. я хочу увидеть человека, который это кричал., - добавил он.

Напомним, Труханов ушел в отпуск перед визитом Зеленского. Геннадий Труханов взял отпуск на две недели как раз перед рабочим приездом в Одессу Владимира Зеленского.

 

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Теги: Зеленский, президент, обида
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Комментариев (15)
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farfalle    12.10.2019, 11:45
Оценка:  0
farfalle
Мнение культурного интеллигентного человека, к сожалению, никто не услышит на Украине - скачущее быдло захватило страну.
Зелибоба    12.10.2019, 11:52
Оценка:  0
Зелибоба
Все боятся нациков!!! И нацики делают из подрастающего поколения таких же нациков! Это как инфекция зомби-апокалипсиса. Только полное освобождение гос-структуры и системы образования от нациков спасёт Украину!
Зелибоба    12.10.2019, 11:40
Оценка:  -1
Зелибоба
Формула спасения Украины! 1. очистить структуру власти от всех националистов 2. Запретить все националистические организации 4. Ввести уголовное наказание за разжигание межнациональной розни 4. Закрепить статус русского языка как второй государственный 5. Начать договариваться с ЛНДР
Зелибоба    12.10.2019, 11:32
Оценка:  -1
Зелибоба
Тебя народ выбрал для того, что бы ты прекратил весь этот бардак! Нацики твои враги с ними не может быть диалога потому, что они упортые и поверхностномыслящие! Пора их уже обуздать и угомонить! Не бойся 73% с тобой! 73% за тебя и против нациков!
ВосставшийИзБана    12.10.2019, 11:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Слушал одного видеоблогера, так он сделал такой вывод: Вова очень хочет, чтобы его похвалили. Собственно он и на сцену поперся, чтобы привлекать к себе внимание и купаться в лучах славы. И он очень болезненно воспринимает, когда он старается, а его не хвалят. А тем более - ругают.
Зелибоба    12.10.2019, 11:32
Оценка:  -1
Зелибоба
Прислушиваться к мнению блоггеров - это как на заборе читать! Включай свой мозг упоротое!
farfalle    12.10.2019, 11:45
Оценка:  -1
farfalle
Вот такой мудак наслушается всяких блогеров, потом начинает тут рассуждать
Зелибоба    12.10.2019, 11:53
Оценка:  -1
Зелибоба
Потому, что! Поверхностно мыслят только люди у которых есть две главных черты это лень и завить! Вот он один из них. Сидит тут постоянно онлайн видимо кроме этих комментариев у него другой работы нет...
Зелибоба    12.10.2019, 11:55
Оценка:  0
Зелибоба
Он комментирует тут, а лучше то не становится... И само главное он не понимает, что лучше станет только тогда, когда он начнёт мыслить совершенно по-другом. Конечно же никто ему не запрещает быть глупым, но его глупость во вред обществу!
Зелибоба    12.10.2019, 11:29
Оценка:  -2
Зелибоба
В Украине сейчас вседозволенность и Володе нужно набраться смелости и пресекать эту вседозволенность иначе этот процесс деградации следствием чего идёт саморазрушение будет бесконечным!
ВосставшийИзБана    12.10.2019, 11:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Интересный факт: исли из инициалов артикля составить аббревиатуру получится ВАЗ. Совпадение? Не думаю.
farfalle    12.10.2019, 11:46
Оценка:  -2
farfalle
Подрочи еще на Зеленского. Нового Бога себе нашел
ВосставшийИзБана    12.10.2019, 11:13
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Значит Порошенко он уважать не хочет, а это ВВХ хочет уважать. Понятно. Так и запишем.
ВосставшийИзБана    12.10.2019, 11:22
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Или это артикля назвали так же как ВВХ называют? Или он просто принял слова в адрес ВВХ на свой счет? Ну все равно: когда он открыто оскорблял действующего президента - он считал, что это хорошо. Теперь, когда так же открыто оскорбляют его, он считает что это плохо. Он сам своим поведением
ВосставшийИзБана    12.10.2019, 11:22
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
спровоцировал эту ситуацию.
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