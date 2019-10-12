“Мы должны начать с уважения”: Зеленский обиделся за "х..ло"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обиделся на участников митингов “Нет капитуляции” за то, что те позволяли себе публично его оскорблять. Об этом президент сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона.
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Зеленский отметил, что все хотят скорейших изменений в стране. Между тем, начать нужно с уважения. Именно поэтому он вспомнил недавние митинги против “формулы Штайнмайера”.
… Если мы говорим об имидже президента, я слышал, как там множество людей кричало в мой адрес слова, которые в свое время кричали в адрес Путина. И я слышал эти слова. Поэтому если мы говорим об акции “Нет капитуляции“, или “Нет измене“, или просто “Кто громче оскорбит президента Украины“, я воспринимаю это очень негативно, потому что меня никогда в жизни словом на пять букв, начиная с “х“и заканчивая на “о“, не называли. И это мой ответ: если мы хотим общаться и остановить войну, мы должны начинать с уважения. Если вы хотите начинать со мной общение со слова “х..ло“, скажите это для начала 73-м процентам украинцев, проголосовавших за это “х. .ло”, - заявил президент.
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Также президент заявил, что хочет услышать извинения от участников митингов, которые его публично оскорбляли. Это обычное человеческое уважение, которого он требует.
Я уверен, что вам никто не давал денег. И большинство людей, которые были там, тоже ничего не брали. Но и я не капитулировал! Поэтому я тоже хотел бы получить извинения от людей, которые меня обозвали. Это неправильно, не по-человечески. Так не говорят с людьми. я хочу увидеть человека, который это кричал., - добавил он.
Напомним, Труханов ушел в отпуск перед визитом Зеленского. Геннадий Труханов взял отпуск на две недели как раз перед рабочим приездом в Одессу Владимира Зеленского.
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