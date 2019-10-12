“Мы должны начать с уважения”: Зеленский обиделся за "х..ло"

Президент отметил, что его не устраивают оскорбления, которые скандируют участники митингов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обиделся на участников митингов “Нет капитуляции” за то, что те позволяли себе публично его оскорблять. Об этом президент сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона.

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Зеленский отметил, что все хотят скорейших изменений в стране. Между тем, начать нужно с уважения. Именно поэтому он вспомнил недавние митинги против “формулы Штайнмайера”.

… Если мы говорим об имидже президента, я слышал, как там множество людей кричало в мой адрес слова, которые в свое время кричали в адрес Путина. И я слышал эти слова. Поэтому если мы говорим об акции “Нет капитуляции“, или “Нет измене“, или просто “Кто громче оскорбит президента Украины“, я воспринимаю это очень негативно, потому что меня никогда в жизни словом на пять букв, начиная с “х“и заканчивая на “о“, не называли. И это мой ответ: если мы хотим общаться и остановить войну, мы должны начинать с уважения. Если вы хотите начинать со мной общение со слова “х..ло“, скажите это для начала 73-м процентам украинцев, проголосовавших за это “х. .ло”, - заявил президент.

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Также президент заявил, что хочет услышать извинения от участников митингов, которые его публично оскорбляли. Это обычное человеческое уважение, которого он требует.

Я уверен, что вам никто не давал денег. И большинство людей, которые были там, тоже ничего не брали. Но и я не капитулировал! Поэтому я тоже хотел бы получить извинения от людей, которые меня обозвали. Это неправильно, не по-человечески. Так не говорят с людьми. я хочу увидеть человека, который это кричал., - добавил он.

Напомним, Труханов ушел в отпуск перед визитом Зеленского. Геннадий Труханов взял отпуск на две недели как раз перед рабочим приездом в Одессу Владимира Зеленского.

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