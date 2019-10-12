Россия использует импорт электроэнергии для политического влияния на Украину, - экс-министр

Российская компания “Интер РАО“ способна заменить треть потребляемой в Украине электроэнергии, и это будет использовано для политического давления на Киев. Об этом написал Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке на ЭП, оценивая последствия восстановления импорта.

“Первый результат - это зависимость. Номинальная мощность линий электропередач “Украина - Беларусь“ и “Украина - РФ“ составляет 3900 МВт. При использовании пересечения на 100% годовой объем поставки электроэнергии составит 34164 млн кВт-часов. “Интер РАО“ имеет все возможности заместить треть всей электроэнергии, потребляемой в Украине. И они это сделают “, - считает Плачков.

Он отметил, что российская электроэнергия дешевле украинской, и Кремль готов поставлять ее даже бесплатно, чтобы получить политическое влияние на Украину.

“Электроэнергия, так же как и газ, в России дешевле, чем в Украине. Конкурировать с российской электроэнергией сегодня практически невозможно. Она может быть даже бесплатной, если выполняет политическую задачу “, - написал Плачков.

Напомним, 1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта, которая стала возможной после внесения в закон “О рынке электрической энергии“ “поправки Геруса“. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк написал на своей странице в Facebook, что пролоббированный Андреем Герусом импорт электроэнергии из России возвращает Украину в состояние зависимости от Кремля. А также напомнил, что РФ регулярно использовала против Украины “энергетическое оружие“ для давления на украинскую власть.