Назвал добровольцев “гастролерами”: Шуфрич оскандалился в прямом эфире

Нардеп позволил себе неудачное сравнение.

Нардеп Нестор Шуфрич оскандалился в прямом эфире, назвав добровольцев “гастролерами”. Скандал произошел в эфире программы “Народ против”.

Читай также: “Без тебя разберусь”: Порошенко устроил перепалку с Билецким

Шуфрич прокомментировал недавний инцидент в Золотом, где добровольцы заблокировали процесс разведения войск.

Во время словесной перепалки со “свободовцем” Юрием Михальчишиным Шуфрич назвал добровольцев “гастролерами”.

Я связался с людьми, которые общались с нашими спецназовцами на блокпосту. Вы знаете, что их возмутило? Они пять лет стоят на линии разграничения. Пять лет. Они не вернулись домой. Потеряли своих друзей. И когда они увидели, что приехали гастролеры, - сказал Шуфрич.

Какие гастролеры? Это офицеры Нацгвардии, которые были под Иловайском и Марьинкой. Нестор, сейчас получишь! Я говорю тебе. Это офицеры Нацгвардии с орденами за мужество. Какие гастролеры? Я прошу, чтобы о вопросах войны и мира говорили те, кто воевал, а не рассказывает о гастролеров, - заявил Михальчишин.

Между тем, Шуфрич не давал себя в обиду и заявил, что был на войне больше, чем сам Михальчишин. Тогда его оппонент спросил, сколько раз Шуфрич был на фронте.

14 раз я там был, - ответил неугомонный нардеп.

Читай также: Зеленский и журналист "112 Украина" вступили в перепалку из-за Медведчука

В итоге Михальчишин попросил не называть "гастролерами" участников боевых действий. Но Шуфрич отметил, что апеллировал к тем людям, которые остановили “бидладзя” на Золотом.

Напомним, в РФ в прямом эфире прозвучал слоган “Слава Украине”. Во время дебатов в прямом эфире произошла перепалка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram