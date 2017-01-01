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Под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить"

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Злоумышленник вместе с другом перегородили дорогу такси, в котором ехала девушка и силой затолкали в свое авто.
Похитителей оперативно задержали
Похитителей оперативно задержали
kv.npu.gov.ua

В городе Бровары Киевской области мужчина похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы "поговорить". Он вместе с другом на автомобиле преградил дорогу такси, в котором ехала девушка, схватил ее за одежду и силой затащил в свою машину. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Похищение происходило на глазах напуганной подруги потерпевшей, которая пыталась помешать. Девушка сообщила об инциденте правоохранителям. В Броварах ввели оперативный план Перехват.

Патрульные остановили легковушку в нескольких километрах от места происшествия, а похитителей задержали. Дальнейшую судьбу мужчин на время досудебного расследования решит суд.

Обоим уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о похищении человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Также в отношении водителя составили админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

 

 

Ранее сообщалось, что на Херсонщине полицейские освободили девушку, которую похитил бывший парень. Мужчина решил силой заставить девушку жить с ним. Он связал потерпевшую и увез за пределы села.

А в Запорожской области средь бела дня похитили студента. Полицейские остановили машину на блокпосту.

 

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Теги: Киевская область, фото, девушка, Бровары, похищения людей
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Источник: korrespondent.net

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