Пушилина обвинили в воровстве государственных средств.

В Москве арестован главарь псевдореспублики “ДНР” Денис Пушилин. Такую сенсационную новость сообщил у себя в Twitter Виктор Шишкин.

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По данным Шишкина, причиной ареста Пушилина стали грандиозные масштабы воровства “государственных денег”. В частности, его обвиняют в краже 1 миллиард долларов, которые должны были перечислить Газпрому.

В соцсетях уже бурно комментируют новость о вероятном аресте Пушилина. Многие пишут, что Россия освободила место для Януковича.

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К слову, подтверждения информации об аресте Пушилина из других источников нет.

Напомним, Пушилин хочет включить “ДНР” в состав РФ. Главарь “ДНР” Денис Пушилин накануне публично заявил, что хочет включить свою псевдореспублику в состав Российской Федерации.

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