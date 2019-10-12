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“Освободили место Януковичу”: В РФ арестовали главаря “ДНР” Пушилина

Комментариев: 8
Пушилина обвинили в воровстве государственных средств.
Пушилина арестовали
Пушилина арестовали
УНИАН

В Москве арестован главарь псевдореспублики “ДНР” Денис Пушилин. Такую сенсационную новость сообщил у себя в Twitter Виктор Шишкин.

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По данным Шишкина, причиной ареста Пушилина стали грандиозные масштабы воровства “государственных денег”. В частности, его обвиняют в краже 1 миллиард долларов, которые должны были перечислить Газпрому.

В соцсетях уже бурно комментируют новость о вероятном аресте Пушилина. Многие пишут, что Россия освободила место для Януковича.

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К слову, подтверждения информации об аресте Пушилина из других источников нет.

Напомним, Пушилин хочет включить “ДНР” в состав РФ. Главарь “ДНР” Денис Пушилин накануне публично заявил, что хочет включить свою псевдореспублику в состав Российской Федерации.

 

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Теги: Пушилин, ДНР, арест
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Комментариев (9)
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xapi3mat    12.10.2019, 13:24
Оценка:  0
xapi3mat
ira0957-VSHIVANKA - очко жим-жим - И ЗА ВАМИ ПРИДУТ! закон руцкава мира!
Krotol2    12.10.2019, 13:17
Оценка:  -1
Krotol2
Новость для дурней
ira0957    12.10.2019, 13:08
Оценка:  -1
ira0957
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура"
"Давайт е честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было", - сказал он на встрече с журналистами
xapi3mat    12.10.2019, 13:27
Оценка:  0
xapi3mat
ну крым как бэ был автоновмией в украине! 2 ярда баксов которые получал из киева он каждый год куда девал? правильно - хрен знает куда!
VSHIVANKA    12.10.2019, 12:58
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЧЁ ЗА БРЕД .....
ira0957    12.10.2019, 12:56
Оценка:  0
ira0957
Никаких подтверждений этому нет.
xapi3mat    12.10.2019, 12:43
Оценка:  -3
xapi3mat
нашла звезда героя! но согласитесь это лучше чем покататься в лифте или посетить кахвэ!
xapi3mat    12.10.2019, 12:44
Оценка:  -3
xapi3mat
а может... и нелуче!)))
МаюРацию    12.10.2019, 12:54
Оценка:  +1
МаюРацию
На дурака не нужен нож...
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