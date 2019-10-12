“Освободили место Януковичу”: В РФ арестовали главаря “ДНР” Пушилина
В Москве арестован главарь псевдореспублики “ДНР” Денис Пушилин. Такую сенсационную новость сообщил у себя в Twitter Виктор Шишкин.
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По данным Шишкина, причиной ареста Пушилина стали грандиозные масштабы воровства “государственных денег”. В частности, его обвиняют в краже 1 миллиард долларов, которые должны были перечислить Газпрому.
В соцсетях уже бурно комментируют новость о вероятном аресте Пушилина. Многие пишут, что Россия освободила место для Януковича.
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К слову, подтверждения информации об аресте Пушилина из других источников нет.
Напомним, Пушилин хочет включить “ДНР” в состав РФ. Главарь “ДНР” Денис Пушилин накануне публично заявил, что хочет включить свою псевдореспублику в состав Российской Федерации.
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"Давайт е честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было", - сказал он на встрече с журналистами