Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС сделали заявление о границе на Донбассе

Комментариев: 3
Для выполнения Минских соглашений Украина должна полностью вернуть контроль над границей на Донбассе, считают в ЕС.
Граница Украины и РФ
Граница Украины и РФ

Восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе является необходимым для выполнения Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене сообщает в субботу, 12 октября, Укринформ.

"Мы еще раз настаиваем на нашей позиции, что полный контроль Украиной над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС также подчеркнули, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Относительно местных выборов на территории ОРДЛО, то для их проведения по украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые условия, прежде всего в сфере безопасности.

"Надлежащие безопасные условия являются необходимыми для проведения, согласно законодательству Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса под надзором БЮРО и в соответствии со стандартами ОБСЕ", - говорится в заявлении Евросоюза.

Также отмечается, что в ЕС будут внимательно следить за развитием ситуации и призывают Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному подходу.

Напомним, в ЕС также заявили, что видят прогресс в реализации Минска-2.

Ранее Зеленский назвал условия принятия формулы Штайнмайера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, граница, донбасс, ОБСЕ, Российско-украинская граница, минские договоренности
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
xapi3mat    12.10.2019, 13:22
Оценка:  0
xapi3mat
пуйло так и сказало - мы типа тут не причем! - эта нарот дампаса стриляит! так что ребята берем пример с финнов израиля и южной кореи - развиваем страну, богатеем и имеем ввиду козлостан!
Krotol2    12.10.2019, 13:15
Оценка:  0
Krotol2
Бла бла
nelci    12.10.2019, 12:45
Оценка:  0
nelci
В ЕС видят прогресс в реализации Минска-2?!
Нам бы ваши окуляры, чтобы что то разглядеть там, где ничего не происходит, хорошего....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь