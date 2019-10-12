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“Обещаю вам симметричный процесс”: Портнов обратился к новой власти

Комментариев: 1
Андрей Портнов обратился к новой власти после марафона президента.
Портнов обратился к власти
Портнов обратился к власти
t.me/PortnovUA

Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов обратился к новой власти после президентского пресс-марафона. Об этом он написал на своей канале в Telegram.

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В одном из сообщений Портнов заявил, что если власть будет его игнорировать, то он ответит "симметрично". Между тем, что именно Портнов имеет в виду, он не уточнил.

Уважаемые государственные начальники, у меня к вам замечание. Если вы будете так чураться и стесняться моей фамилии, обещаю вам симметричный процесс. 

У меня к вам тоже вырабатываются комплексы, но я держу себя в руках. Вы тоже держите, потому что плохая примета, - написал Портнов.

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Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, требуя отставки генерального прокурора из-за профессиональной непригодности.

Уважаемый г-н Президент, мы провели консультации с многими известными людьми, поддержавшими Вас на выборах и призываем Вас попросить Генерального прокурора об отставке. За профессиональную непригодность, - написал Портнов.

Напомним, Чорновил обвинила Трубу в работе на Портнова. На пресс-конференции директора ГБР произошел скандал.

 

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Теги: Портнов, обращение, новая власть, Зеленский
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Комментариев (2)
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Shiko    12.10.2019, 14:58
Оценка:  0
Shiko
Держите меня семеро!))) А где этот поц 5 лет был?
Noblesse_obliger    12.10.2019, 14:08
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Этот рыгоанал совсем ухи переел!!!
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