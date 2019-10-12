“Обещаю вам симметричный процесс”: Портнов обратился к новой власти

Андрей Портнов обратился к новой власти после марафона президента.

Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов обратился к новой власти после президентского пресс-марафона. Об этом он написал на своей канале в Telegram.

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В одном из сообщений Портнов заявил, что если власть будет его игнорировать, то он ответит "симметрично". Между тем, что именно Портнов имеет в виду, он не уточнил.

Уважаемые государственные начальники, у меня к вам замечание. Если вы будете так чураться и стесняться моей фамилии, обещаю вам симметричный процесс.

У меня к вам тоже вырабатываются комплексы, но я держу себя в руках. Вы тоже держите, потому что плохая примета, - написал Портнов.

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Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, требуя отставки генерального прокурора из-за профессиональной непригодности.

Уважаемый г-н Президент, мы провели консультации с многими известными людьми, поддержавшими Вас на выборах и призываем Вас попросить Генерального прокурора об отставке. За профессиональную непригодность, - написал Портнов.

Напомним, Чорновил обвинила Трубу в работе на Портнова. На пресс-конференции директора ГБР произошел скандал.

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