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Нардеп от “Слуги народа” прорекламировал гадалку из “Битвы экстрасенсов”

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Георгий Мазурашу сделал рекламу Анне Арджеванидзе.
Нардеп Георгий Мазурашу
Нардеп Георгий Мазурашу
facebook.com/sportbuk

Народный депутат Украины от пропрезидентской партии “Слуга народа” прорекламировал на своей странице в Facebook гадалку из “Битвы экстрасенсов” Анну Арджеванидзе.

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Нардеп призвал всех желающих обращаться за помощью именно к этой гадалке и также сообщил радостную новость - освободилось одно место на прием к участнице "Битвы экстрасенсов" Анне Арджеванидзе. 

Между тем, согласно украинскому законодательству, а именно согласно статьей 8 закона Украины про рекламу, запрещается распространять рекламу услуг по ворожбе и гаданию.

Вероятно, нардеп Георгий Мазурашу не знал об этом законе.

Пост нардепа
Пост нардепа
скриншот из видео

Напомним, под Киевом мужчина с топором ограбил целительницу. Преступником оказался 35-летний уроженец Закарпатья.

 

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Теги: Георгий Мазурашу, гадалка, пост
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