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Боевой пресс-секретарь: Мендель снова оттолкнула журналиста

Комментариев: 8
В этот раз скандал случился после марафона.
Мендель снова оттолкнула журналиста
Мендель снова оттолкнула журналиста
скриншот из видео

Во время 14-часового пресс-марафона президента Владимира Зеленского его пресс-секретарь Юлия Мендель снова оттолкнула журналиста. В этот раз досталось журналистке издания Апостроф Юлии Забелиной.

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Кроме того, журналистка опубликовала видео и отметила, что Мендель постоянно ее толкала в сторону и что-то шептала на ухо.

На видео видно, что Забелина пыталась подойти к президенту и задать ему вопрос. Это не понравилось Мендель. Она взяла журналистку за руку и немного оттолкнула.

В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала, - прокомментировала Забелина.

Кроме того, Забелина прокомментировал инцидент для издания Буквы.

А когда я попросила ее не пинать меня, она ответила: “Кто вас толкает?” Обратилась к коллеге Bloomberg, мол, видели, что я ее оттолкнула, но и явно не хотела участвовать в дискуссии и просто промолчала, - отметила журналистка.

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Она добавила, что хотела поставить Зеленскому краткий уточнительный вопрос. Он был не против, но Мендель напрямую посоветовала журналистке не подходить к президенту с вопросами.

Неприятно было. В европейских странах такого пресс-секретаря уволили бы уже, - добавила она.

Напомним, Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос. Скандальный нардеп снова оказался в центре внимания.

 

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Теги: Мендель, журналистка, скандал
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Комментариев (8)
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Boxerogos    12.10.2019, 15:52
Оценка:  0
Boxerogos
Это не изверг.Это потрохосос-хомячок,который не вставая с дивана,победил Путина и отлизал с кучи своих аккаунтов своему хозяину и кормильцу Педе Пидоpoшенко.))))))))))))))
Boxerogos    12.10.2019, 15:53
Оценка:  0
Boxerogos
to"За Україну".
Boxerogos    12.10.2019, 15:49
Оценка:  +1
Boxerogos
А не надо провоцировать,не будет такой реакции.
SEMPENTY    12.10.2019, 15:13
Оценка:  +1
SEMPENTY
А куда собственно смотрит прокуратура?
ЗаУкраїну    12.10.2019, 15:42
Оценка:  +3
ЗаУкраїну
рябаяшапка смотрит куда надо, например кто больше занесет кэша. Ему ведь совсем не долго осталось сидеть возле того корыта.
Noblesse_obliger    12.10.2019, 15:08
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Снова эта мандель быкует!!!Слуги, они такие!!!
СтальнаяКрыса    12.10.2019, 15:08
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Надо чтобы Мендель пообщалась с Яниной Соколовой.
ЗаУкраїну    12.10.2019, 15:40
Оценка:  +2
ЗаУкраїну
Ты все таки изверг, а не просто крыса. Это же надо такое посоветовать
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