Боевой пресс-секретарь: Мендель снова оттолкнула журналиста

В этот раз скандал случился после марафона.

Во время 14-часового пресс-марафона президента Владимира Зеленского его пресс-секретарь Юлия Мендель снова оттолкнула журналиста. В этот раз досталось журналистке издания Апостроф Юлии Забелиной.

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Кроме того, журналистка опубликовала видео и отметила, что Мендель постоянно ее толкала в сторону и что-то шептала на ухо.

На видео видно, что Забелина пыталась подойти к президенту и задать ему вопрос. Это не понравилось Мендель. Она взяла журналистку за руку и немного оттолкнула.

В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала, - прокомментировала Забелина.

Кроме того, Забелина прокомментировал инцидент для издания Буквы.

А когда я попросила ее не пинать меня, она ответила: “Кто вас толкает?” Обратилась к коллеге Bloomberg, мол, видели, что я ее оттолкнула, но и явно не хотела участвовать в дискуссии и просто промолчала, - отметила журналистка.

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Она добавила, что хотела поставить Зеленскому краткий уточнительный вопрос. Он был не против, но Мендель напрямую посоветовала журналистке не подходить к президенту с вопросами.

Неприятно было. В европейских странах такого пресс-секретаря уволили бы уже, - добавила она.

Напомним, Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос. Скандальный нардеп снова оказался в центре внимания.

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