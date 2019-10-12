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Пристайко: Процесс обмена пленными на решающем этапе

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Глава МИД сделал заявление.
Пристайко анонсировал обмен пленными
Пристайко анонсировал обмен пленными
скриншот из видео

Министр иностранных дел рассказал, что вскоре состоится второй этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией. Об этом он рассказал в ходе интервью Радио Свобода.

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По словам главы украинского МИД, этот этап обмена пленными будет намного сложнее, чем предыдущий.

Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять, - сказал Пристайко.

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Кроме того, Пристайко отметил, что боевики сейчас активно выносить приговоры пленным украинцам. Это, по его словам, является частью сложного обменного процесса.

Напомним, Зеленский рассказал, когда появится дата следующего обмена пленными. Украина подготовила сразу два варианта для обмена, но Россия пока молчит.

 

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Теги: обмен пленными, Пристайко, РФ, Украина
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Комментариев (1)
подолянин    12.10.2019, 16:12
Оценка:  0
подолянин
Путин забрал свидетеля его преступления с Боингом, остальные ему не интересны.
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