Отвез в поле и сжег: Под Николаевом муж жестоко расправился с молодой женой

Женщина в тяжелом состоянии.

В селе Калиновка Снигиревского района Николаевской области 46-летний мужчина отвез в безлюдное поле, облил бензином и сжег свою 36-летнюю жену.

Читай также: В Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Сообщается, что пара возвращалась домой и в поле им закончился бензин. Муж послал жену с бутылками на автомобильную заправку. Затем она вернулась с бензином. Между тем, мужчина был недоволен, что женщина слишком долго возвращалась. Он заподозрил измену.

Читай также: В Николаеве пьяный мужчина прямо в кафе ударил ножом возлюбленную

В порыве злости он облил жену бензином и поджег. Через несколько минут он осознал, что сделал и поспешил тушить огонь на теле своей супруги.

Женщину госпитализировали. Ее состояние медики оценивают, как тяжелое. Мужчину задержали.

Напомним, под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить". Злоумышленник вместе с другом перегородили дорогу такси, в котором ехала девушка и силой затолкали в свое авто.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram