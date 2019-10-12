Отвез в поле и сжег: Под Николаевом муж жестоко расправился с молодой женой
В селе Калиновка Снигиревского района Николаевской области 46-летний мужчина отвез в безлюдное поле, облил бензином и сжег свою 36-летнюю жену.
Читай также: В Одессе мужчина с топором напал на любовника бывшей девушки и ее брата
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Николаевской области.
Сообщается, что пара возвращалась домой и в поле им закончился бензин. Муж послал жену с бутылками на автомобильную заправку. Затем она вернулась с бензином. Между тем, мужчина был недоволен, что женщина слишком долго возвращалась. Он заподозрил измену.
Читай также: В Николаеве пьяный мужчина прямо в кафе ударил ножом возлюбленную
В порыве злости он облил жену бензином и поджег. Через несколько минут он осознал, что сделал и поспешил тушить огонь на теле своей супруги.
Женщину госпитализировали. Ее состояние медики оценивают, как тяжелое. Мужчину задержали.
Напомним, под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить". Злоумышленник вместе с другом перегородили дорогу такси, в котором ехала девушка и силой затолкали в свое авто.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram