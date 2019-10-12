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Отвез в поле и сжег: Под Николаевом муж жестоко расправился с молодой женой

Комментариев: 2
Женщина в тяжелом состоянии.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В селе Калиновка Снигиревского района Николаевской области 46-летний мужчина отвез в безлюдное поле, облил бензином и сжег свою 36-летнюю жену.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Сообщается, что пара возвращалась домой и в поле им закончился бензин. Муж послал жену с бутылками на автомобильную заправку. Затем она вернулась с бензином. Между тем, мужчина был недоволен, что женщина слишком долго возвращалась. Он заподозрил измену.

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В порыве злости он облил жену бензином и поджег. Через несколько минут он осознал, что сделал и поспешил тушить огонь на теле своей супруги.

Женщину госпитализировали. Ее состояние медики оценивают, как тяжелое. Мужчину задержали.

Напомним, под Киевом мужчина похитил бывшую девушку и повез в поле "поговорить". Злоумышленник вместе с другом перегородили дорогу такси, в котором ехала девушка и силой затолкали в свое авто.

 

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Теги: поджег, жена, муж, бензин
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Комментариев (2)
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Адекваты    12.10.2019, 17:28
Оценка:  -1
Адекваты
Пора как у мусульман-Око за око!!!
Boxerogos    12.10.2019, 17:09
Оценка:  -2
Boxerogos
В 36 лет молодая жена при разнице в 10 лет?Клоуны,вы ебaнулись мозгом!Они в одном поколении,поэтому не могут считаться неравными по возрасту в вашем контексте.Другое дело если бы её мужу было 56 лет,то тогда можно было бы сказать о"молодой жене".Хватит стереотипы навязывать!
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