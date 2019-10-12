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Церковь Греции первой признала автокефалию ПЦУ

Комментариев: 4
Греческая Церковь стала первой, кто признал автокефалию Православной церкови Украины. Синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.
Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины
Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины
facebook.com/epifaniy

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил в Facebook.

Он отметил, что сегодня священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.

"Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах", - написал митрополит Епифаний.

Он добавил, что Грецию и Украину, два народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества.

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!", - убежден предстоятель ПЦУ.

Он выразил надежду, что вскоре посетит Афины, где встретится с блаженнейшим архиепископом Иеронимом и другими иерархами Элладской православной церкви.

Раннее сообщалось, что Церковь Греции обсудит автокефалию ПЦУ на внеочередном Соборе. 

 

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Теги: церковь, Греция, православная церковь, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fkrfyfan    12.10.2019, 17:41
Оценка:  -3
fkrfyfan
и во сколько это обошлось?
BROKER666    12.10.2019, 17:37
Оценка:  +1
BROKER666
первый пошёл...
fkrfyfan    12.10.2019, 17:41
Оценка:  -2
fkrfyfan
и не просто пошел, а пошел нах
BROKER666    12.10.2019, 17:44
Оценка:  +1
BROKER666
ну ты с него и не слазишь...
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