В Полтаве стая псов напала на женщину, полиция отбивалась газом

Семь собак кромсала женщину, полиция отбивалась слезоточивым газом. На место происшествия вызвали медиков и следователей.

Собаки напали на инспекторов, когда те хотели помочь женщине nnov.kp.ru

В полицию Полтавы 12 октября, около 5 часов утра, позвонила заявительница и сообщила, что стала очевидцем того, как возле пруда на улице Леси Украинки стая собак напала на женщину. Об этом в управлении патрульной полиции Полтавской области.

Экипаж патрульных уже через несколько минут прибыл на место происшествия. Инспекторы услышали стоны женщины и просьбы о помощи, а также лай собак. Обследовав прилегающую территорию, в зарослях правоохранители увидели женщину, тело которой кромсала стая собак, численностью до 7 особей.

Животные вели себя агрессивно и напали на сотрудников полиции. Чтобы защитить жизни потерпевшей, отбить нападение и отогнать разъяренную стаю, инспекторам пришлось применить слезоточивый газ. До приезда кареты скорой медицинской помощи, патрульные оказывали пострадавшей домедицинскую помощь. Также на место происшествия прибыли следователи, которые выяснят дальнейшие обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что в Киеве бойцовская собака напала на ребенка и серьезно травмировала. На Подоле собака набросилась на мальчика с отцом, когда они возвращались из садика. Владелец пса не чувствует вины за происшествие.

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