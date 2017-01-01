Ограбление на миллион: Во Львове у мужчины украли сумку с крупной суммой

Грабители напали среди улицы.

Во Львове грабители напали на мужчину среди улицы и похитили у него сумку с крупной суммой денег. Об этом передает УНН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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По данным журналистов, потерпевшим стал мужчина 1972 года рождения. Он возвращался домой с работы, когда на него напали двое злоумышленников. Нападавшие нанесли жертве несколько ударов по голове, затем повалили его на землю и отобрали сумку с деньгами.

Потерпевший утверждает, что в похищенной сумке находились средства на сумму более миллиона гривен.

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Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения. Злоумышленников ищут. Потерпевший находится в больнице.

Напомним, в Одессе из автомобиля Tesla украли полмиллиона. В тот момент, когда мужчина отвлекся на ноутбук, сидевшие рядом в баре люди взяли его сумку, вытащили из нее деньги и вернули на место.

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