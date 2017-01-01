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Информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна – ДТЭК

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Информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна – ДТЭК

Информация НКРЭКУ о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна, ДТЭК настаивает на объективном расследовании с привлечением европейских экспертов. Об этом идет речь в заявлении компании, пишет Обозреватель.

"11 октября, на сайте НКРЭКУ была опубликована информация о якобы нарушениях конкуренции компанией ДТЭК Западэнерго. Компания ДТЭК считает озвученные Регулятором обвинения безосновательными. Компания действует исключительно в рамках закона", - говорится в заявлении.

ДТЭК требует от НКРЭКУ обнародовать на сайте Регулятора мониторинг рынка, на который они ссылаются. А также привлечь к оценке ситуации в Бурштынском энергоострове независимых европейских экспертов.

"Мы готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Также мы приветствуем обращение к словацкому регулятору. Считаем необходимым для НКРЭКУ также обратиться к румынскому и венгерскому регуляторам для объективной оценки поведения всех участников аукционов на доступ к межгосударственному сечению в Бурштынском острове", - подчеркнули в компании.

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