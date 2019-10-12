Глава МИД будет просить Европу "дожать" Россию

По словам Вадима Пристайко, власти Украины идут на "довольно болезненные шаги", чтобы добиться урегулирования конфликта, и они "не должны просто повиснуть в воздухе".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию. Интервью с дипломатом опубликовал Укринформ.

14 октября Пристайко встретится в Люксембурге с главами МИД стран Евросоюза, на которой в том числе будет обсуждаться выполнение минских соглашений.

По словам Пристайко, его "месседж" будет заключаться в том, что украинская власть идет на "довольно болезненные" шаги, которые вызывают акции протеста у части общества. Другая часть призывать "двигаться дальше", а третья требует "соглашаться на все".

"Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе, вы должны подставить плечо и поддержать. Потому что, если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться", - заявил Пристайко.

Напомним, в ЕС заявили, что восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе является необходимым для выполнения Минских соглашений.

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