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Глава МИД будет просить Европу "дожать" Россию

Комментариев: 6
По словам Вадима Пристайко, власти Украины идут на "довольно болезненные шаги", чтобы добиться урегулирования конфликта, и они "не должны просто повиснуть в воздухе".
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
пресс-служба МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию. Интервью с дипломатом опубликовал Укринформ.

14 октября Пристайко встретится в Люксембурге с главами МИД стран Евросоюза, на которой в том числе будет обсуждаться выполнение минских соглашений.

По словам Пристайко, его "месседж" будет заключаться в том, что украинская власть идет на "довольно болезненные" шаги, которые вызывают акции протеста у части общества. Другая часть призывать "двигаться дальше", а третья требует "соглашаться на все".

"Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе, вы должны подставить плечо и поддержать. Потому что, если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться", - заявил Пристайко.

Напомним, в ЕС заявили, что восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе является необходимым для выполнения Минских соглашений. 

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Теги: Украина-ЕС, Украина-Россия, МИД Украины, донбасс, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, война на Донбассе, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Krotol2    12.10.2019, 20:59
Оценка:  0
Krotol2
Снова визг и желание всех обмануть.Видимо чуют конец государству
Enterprise_III    12.10.2019, 20:50
Оценка:  -2
Enterprise_III
Российская Федерация должна быть фрагментирована на независимые республики. Если этого кто-то еще не понял, то самое время начать понимать со всеми вытекающими выводами.

Смерть кремлевским оккупантам!
VSHIVANKA    12.10.2019, 20:45
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЧМОШНИКИ, КАК ВЫ УБОГИ , ЖАЛКИ И СМЕШНЫ В СВОЁМ БЕССИЛИИ ЧТО ЛИБО ИЗМЕНИТЬ И СДЕЛАТЬ.....)))
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ.....
Enterprise_III    12.10.2019, 20:51
Оценка:  -3
Enterprise_III
Мы сделали за 20 лет больше, чем вы за 200
Мыкола    12.10.2019, 20:43
Оценка:  +2
Мыкола
Просить для Украины дело привычное... Получают пинки под зад и снова просят...
Boxerogos    12.10.2019, 20:29
Оценка:  0
Boxerogos
Подставка хочет сказать что мир-это"довольно болезненные шаги"?Или эта Подставка хочет только лишь брать,при этом ничего не отдавая взамен?
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