Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РПЦ отреагировала на решение церкви Греции о ПЦУ

Комментариев: 2
Ранее Синод Элладской православной церкви признал автокефалию Православной церкови Украины.
РПЦ отреагировала на решение Элладской Церкви признать ПЦУ
РПЦ отреагировала на решение Элладской Церкви признать ПЦУ
facebook.com/PatriarhKirill

Cвященный синод Русской православной церкви в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви о признании Православной церкви Украины скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами. Об этом ТАСС в субботу, 12 октября, сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового Православия в целом", - сказал он.

Ранее сегодня церковь Греции первой признала автокефалию ПЦУ. Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: РПЦ, Православие, православная церковь, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Детонатор    12.10.2019, 22:16
Оценка:  -2
Детонатор
Нет такой церкви - ПЦУ.
ВыВсеВрети    12.10.2019, 22:20
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
нет, такого синода как уззкой церкви, есть только секта!...)))))))))
подолянин    12.10.2019, 21:47
Оценка:  +2
подолянин
Московские попы будут решать за мировое православие в целом? А Кирилл за Господа? Мания величия не болезнь, но психический неадекваат.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь