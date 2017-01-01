ДТП в Черновицкой области: пострадали 9 человек

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который ехал в попутном направлении.

В Черновицкой области в результате столкновения рейсового автобуса с микроавтобусом пострадали девять человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

ДТП произошло в субботу, 12 октября, после обеда на трассе неподалеку от села Диновцы Новоселицкого района.

Водитель рейсового автобуса Черновцы-Харьков не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП пострадала семья - девять пассажиров микроавтобуса. В их числе - пять взрослых и четверо детей.

Согласно информации полиции, 17-летняя девушка с переломом челюсти и левой руки госпитализирована в областную клиническую больницу. Также под наблюдением медиков находится беременная пассажирка микроавтобуса, 1996 г.р.

Ранее сообщалось, что в Львовской области столкнулись локомотив и авто. В результате аварии пострадала 43-летняя пассажирка авто, которая получила телесные повреждения.

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