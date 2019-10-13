СМИ назвали имя нового посла Украины в США
Новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
Президент Владимир Зеленский может назначить на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, передает украинская служба Голоса Америки.
"На этом (постпред Украины в ООН – ред.) посту опытный дипломат Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 октября во время пресс-марафона Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал, кого именно он выбрал.
Ранее должность посла занимал Валерий Чалый.
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