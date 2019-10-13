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СМИ назвали имя нового посла Украины в США

Комментариев: 2
Новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко
ООН

Президент Владимир Зеленский может назначить на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, передает украинская служба Голоса Америки.
 
"На этом (постпред Украины в ООН – ред.) посту опытный дипломат Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации", - говорится в сообщении.
 
Напомним, 10 октября во время пресс-марафона Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не назвал, кого именно он выбрал.
 
Ранее должность посла занимал Валерий Чалый.

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Теги: Украина-США, Дипломатия, посол, Посол Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    13.10.2019, 01:18
Оценка:  0
Boxerogos
Этот хряк древний выглядит так будто из могилы поссать вылез...
colavova    13.10.2019, 00:19
Оценка:  -1
colavova
главное молодой и новый))
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