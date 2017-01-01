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Саудовская Аравия одобрила размещение американских военных

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Соединенные Штаты Америки перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных.
Американские военные
Американские военные

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента, сообщает SPA в субботу, 12 октября.
 
 
Власти Эр-Рияд считают, что этот шаг поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.
 
Ранее США приняли решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих. В частности, США направят в страну две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot.

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Теги: США, Саудовская Аравия, военные, армия США
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Источник: korrespondent.net

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