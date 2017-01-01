Саудовская Аравия одобрила размещение американских военных
Соединенные Штаты Америки перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военных.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента, сообщает SPA в субботу, 12 октября.
Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco.
Власти Эр-Рияд считают, что этот шаг поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.
Ранее США приняли решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих. В частности, США направят в страну две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot.
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