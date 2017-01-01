Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ООС: 23 обстрела, ранены два бойца

Комментариев: 0
Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 12 октября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 13 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из ПТРК, БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, зафиксированы шесть обстрелов в сторону Водяного, по два возле Новогнатовки и Тарамчука, а также возле Пищевика, Широкино, Верхнеторецкого, Марьинки, Богдановки, Славного; Новолуганского (дважды), Золотого (дважды), Майорска и Луганского.

С начала нынешних суток враг дважды открывал огонь – неподалеку от Новолуганского и Пивденного. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 11 октября сепаратисты на Донбассе совершили восемь обстрелов. Тогда украинские военные не пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь