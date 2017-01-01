В Хмельницкой области 88-летняя старушка попала в жатку комбайна

Пенсионерка оказалась зажатой между движущимися механизмами жатки комбайна. Женщину госпитализировали.

В Хмельницкой области во время сбора урожая кукурузы в поле возле села Слободка-Красиловская Красиловского района 88-летняя женщина попала в жатку комбайна. Об этом накануне сообщило региональное управление ГСЧС.

На место происшествия сразу был направлен дежурный караул пожарных 14 Государственной пожарно-спасательной части. На месте спасатели выяснили, что пенсионерка находится зажатой между движущимися механизмами жатки комбайна.

Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали ноги женщины, после чего потерпевшую сразу передали бригаде Красиловской скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее в Харьковской области среди поля сгорел комбайн. Кроме того, огонь перешел на зерновые. В результате выгорело два гектара ржи.

Также сообщалось, что в Одесской области трактор упал со склона на пляж. Тогда погиб водитель.

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