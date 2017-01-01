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Итоги 12 октября: Признание ПЦУ и продвижение Турции в Сирии

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ
Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ
wikipedia.org

Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ, продвижение Турции в Сирии. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Захват Турцией 20 городов в Сирии

Подразделения турецкой армии и сирийской оппозиции установили контроль над 20 населенными пунктами, расположенными на севере Сирии. Авиация и артиллерия турецких войск наносит интенсивные удары по приграничному городу Рас-эль-айн, где обороняются бойцы курдских Сил народной самообороны.

Греческая церковь признала автокефалию ПЦУ

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Синод Российской православной церкви заявил, что в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви отразится на мировом православии и межцерковными отношениями между Афинами и Москвой.

В МЗД анонсировали новый масштабный обмен пленными

Процесс нового обмена пленными между Украиной и РФ на финальной стадии и предусматривает участие в обмене трех групп людей. Об этом сообщил министр заграничных дел Украины Вадим Пристайко.

СМИ назвали имя нового посла Украины в США

Президент Зеленский может назначить на пост посла Украины в США постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельчика. 

Усик досрочно победил Уизерспуна

Украинский боксер Александр Усик победил американца Чезза Уизерспуна. Украинец доминировал в ринге на протяжении 7 раундов, после чего американец 

Ранее сообщалось, что глава МИД будет просить Европу “дожать“ Россию.

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Теги: Украина, Мир, ПЦУ, Сирия
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