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Тепло и сухо: Какой будет погода в Украине 13 октября

Комментариев: 1
Местами температура поднимется до 22 градусов.
Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 8-10 ночью
Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 8-10 ночью
Укргидрометцентр

Сегодня, 13 октября, в Украине будет тепло и сухо. Об этом сообщает Украинский Гидрометеоцентр.

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Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 8-10 ночью. Немного холоднее на Востоке - ночью 7-8°, днем 18-20°. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с

В Киеве будет тоже сухо и тепло. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура от 19 до 21 днем и от 6 до 8 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что подавать тепло в жилые дома начали уже 8 областей.

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Теги: погода, прогноз погоды, Украина
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Комментариев (1)
Кайдаш    13.10.2019, 11:06
Оценка:  0
Кайдаш
А ЧЕГО ЗАГОЛОВОК КАПСОМ НАБРАН?
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