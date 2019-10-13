Тепло и сухо: Какой будет погода в Украине 13 октября

Местами температура поднимется до 22 градусов.

Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 8-10 ночью Укргидрометцентр

Сегодня, 13 октября, в Украине будет тепло и сухо. Об этом сообщает Украинский Гидрометеоцентр.

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Температура днем будет колебаться от 19 до 22°C днем и опустится до 8-10 ночью. Немного холоднее на Востоке - ночью 7-8°, днем 18-20°. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с

В Киеве будет тоже сухо и тепло. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура от 19 до 21 днем и от 6 до 8 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что подавать тепло в жилые дома начали уже 8 областей.