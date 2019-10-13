В Киеве возле метро "Левобережная" в результате драки погиб парень

Конфликт вспыхнул между несколькими людьми, причем в какой-то момент свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись.

В воскресенье, 13 октября, в районе метро Левобережная в Киеве в результате массовой драки погиб молодой парень. Об этом сообщает Информатор.

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"Конфликт вспыхнул между несколькими людьми, причем в какой-то момент свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место копы начали поиски участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре человека", - говорится в сообщении.

Правоохранители опросили свидетелей случившегося и будут устанавливать обстоятельства конфликта.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сепаратисты ранили двух военных.