Президент Польши призвал Европу не игнорировать угрозы со стороны РФ

По словам Дуды, страны ЕС должны поддержать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и ЕС.

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны ЕС продолжать давление на Россию и не игнорировать угрозы со стороны РФ. Об этом сообщает "Польское радио".

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С таким заявлением Дуда выступил на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия.

"Несмотря на то, как оцениваем деятельность НАТО в регионе Центральной и Восточной Европы, мы должны солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию", - заявил Дуда во время выступления на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах.

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По словам президента Польши, страны ЕС должны поддержать все инициативы, целью которых является укрепление безопасности восточного фланга НАТО и Евросоюза.

"О том, насколько опасной является Россия, могут сказать многие государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет", - отметил глава государства.

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