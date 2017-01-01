ПА НАТО отменила неоднозначную резолюцию из-за протестов делегации Украины

Неоднозначный доклад и резолюцию на его основе отклонили на основании протестов украинской делегации.

Сообщается, что такого не случалось 22 года facebook.com

Парламентская ассамблея НАТО отменила неоднозначный доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании протестов украинской делегации. Об этом сообщила пресс-служба партии Слуга Народа. Сообщается, что такого не случалось 22 года.

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“Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою важную роль в изменении режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину“, - подчеркнул во время своего выступления на Парламентской ассамблее НАТО, председатель украинской делегации Егор Чернев.

Ранее сообщалось, что эсминец США с ракетами зашел в Черное море.