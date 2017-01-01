На Прикарпатье нашли повешенной 11-летнюю девочку

Накануне мать погибшей избил ее сожитель. Женщину госпитализировали в больницу, а ребенок оставался с бабушкой.

В одном из сел Ивано-Франковской области 11-летнюю девочку нашли повешенной в сарае. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что трагедия произошла в селе Быстрица Надворнянского района.

"11-летняя девочка покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело несовершеннолетней в сарае обнаружила мать около 17:40. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 11-летняя девушка покончила жизнь через повешение на веревке. Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетней не обнаружено", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины такого поступка. Они нашли предсмертную записку, оставленную девочкой.

"Вчера утром в полицию поступил вызов от матери девушки о том, что ее сожитель совершил с ней конфликт в ходе которого причинил заявительнице телесные повреждения. Пострадавшую доставили в Надворнянскую центральную районную больницу. Дочь на это время находилась дома с бабушкой, которая проживает вместе с семьей. Поведение, которое могло бы свидетельствовать о намерениях девочки совершить самоубийство, не было обнаружено", – отметили в полиции.

Следователи расследуют смерть ребенка по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство" (ст.115 УК Украины).

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Ранее в селе Турады Жидачевского района Львовской области нашли повешенным 11-летнего мальчика. Он якобы играл в игру Синий кит или Момо, утверждают местные жители.

Также сообщалось, что в Сумах 17-летний парень выбросился из окна из-за плохой оценки.

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