"Рейдерский захват Минздрава": Появился ответ премьера Гончарука на обвинения Супрун

Гончарук ответил недоумением, отметив, что новый глава Минздрава имеет право самостоятельно формировать свою команду.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун заявила о рейдерском захвате ведомства. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

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Обвинение связано с неожиданном увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука. По словам Супрун, его уволили во время декретного отпуска, без предупреждения.

Супрун обвинила премьер-министра Гончарука в том, что он способствовал легитимизации рейдерского захвата Минздрава и срыву трансформации здравоохранения.

Гончарук ответил недоумением, отметив, что новый глава Минздрава имеет право самостоятельно формировать свою команду:

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"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор“, - написал Гончарук.

По его словам, на следующей неделе Кабмин объявит конкурс на замещение должности госсекретаря Минздрава. Слова относительно срыва трансформации здравоохранения Гончарук назвал откровенной ложью.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует отменить медсправки.