Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Рейдерский захват Минздрава": Появился ответ премьера Гончарука на обвинения Супрун

Комментариев: 0
Гончарук ответил недоумением, отметив, что новый глава Минздрава имеет право самостоятельно формировать свою команду.
Супрун обвинила премьер-министра Гончарука в срыве трансформации здравоохранения
Супрун обвинила премьер-министра Гончарука в срыве трансформации здравоохранения
twitter.com

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун заявила о рейдерском захвате ведомства. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

Читай также: В Минздрав ворвались неизвестные и начали требовать личные дела

Обвинение связано с неожиданном увольнении государственного секретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука. По словам Супрун, его уволили во время декретного отпуска, без предупреждения.

Супрун обвинила премьер-министра Гончарука в том, что он способствовал легитимизации рейдерского захвата Минздрава и срыву трансформации здравоохранения.

Гончарук ответил недоумением, отметив, что новый глава Минздрава имеет право самостоятельно формировать свою команду:

Читай также: "40 секунд на спасение жизни": Минздрав призывает участвовать в акции

"По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор“, - написал Гончарук.

По его словам, на следующей неделе Кабмин объявит конкурс на замещение должности госсекретаря Минздрава. Слова относительно срыва трансформации здравоохранения Гончарук назвал откровенной ложью.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует отменить медсправки.

Поделись:
Теги: Минздрав Украины, Гончарук, Супрун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь