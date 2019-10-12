В Днепре маршрутка с пассажирами на ходу потеряла два колеса

Задний мост выехал из-под автобуса. В автобусах и грузовиках на шасси ГАЗель такое случается, объяснили в профсоюзе перевозчиков Днепра.

В Днепре в районе Краснополье маршрутное такси №55 на ходу потеряло два задних колеса. В момент аварии в маршрутке находились пассажиры, сообщил накануне Информатор со ссылкой на очевидцев.

"Внутри находились, как минимум, десять человек, все испугались, но никто не пострадал – повезло. Я считаю, что виной таким происшествиям – возраст автобусов и нежелание перевозчиков проводить качественную проверку", – рассказал очевидец по имени Сергей.

В свою очередь глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий утверждает, что маршрутка "только вчера прошла очередной ОТК" и никаких нарушений не было выявлено. Механики также при осмотре машины не выявили ничего подозрительного.

"Во время движения водитель услышал посторонний звук, резкий хлопок и машина села на заднюю часть рамы. То есть, задний мост просто выехал из-под автобуса. Это случилось из-за того, что заклинило редуктор заднего моста. В автобусах и грузовиках на шасси ГАЗель такое случается, так как конструкция не предусматривает места для сброса зубьев планетарной шестерни редуктора в случае их облома. В таких случаях пассажиры не страдают. Автобус направлен на ремонт", – рассказал Тонконогий.

Ранее в Харькове у маршрутки номер 271 на полном ходу отвалилась задняя дверь. Водитель погрузил ее в салон. Никто не пострадал.

А в Киеве произошло возгорание в припаркованном на обочине автобусе Ikarus 256. Он полностью выгорел.

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