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Ердоган впервые принял делегацию с РФ с "депутатами Крыма" - появилась реакция МИД

Комментариев: 4
Украина направила ноту протеста Турции в связи со встречей.
Президента Турции Ердогана принял делегацию РФ с “депутата Госдумы“ от аннексированного Крыма
Президента Турции Ердогана принял делегацию РФ с “депутата Госдумы“ от аннексированного Крыма
РосСМИ

Сегодня стало известно о встрече президента Турции Ердогана с парламентской делегацией РФ, в состав которой впервые вошли два “депутата Госдумы“ от аннексированного Крыма - Наталия Поклонская и Руслан Бальбек. Об этом сообщает Европейская правда, со ссылкой на министерство иностранных дел.

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Позже появилась реакция украинского МИД:

“Информация о встрече президента Ердогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины вызывает обеспокоенность. Украина уже направила ноту протеста Турции в связи со встречей. Посла Турции в Украине приглашено в МИД“, - заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Киев выдал разрешения на эксгумацию поляков – МИД.

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Теги: Турция, РФ, агрессия
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Комментариев (4)
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Люблю_Украину    13.10.2019, 16:08
Оценка:  0
Люблю_Украину
на Мыротвореэць падлюку турэцьку!
VSHIVANKA    13.10.2019, 16:01
Оценка:  -2
VSHIVANKA
МАЙДАНУТЫХ СВИНЕЙ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАХЛОПАЛИ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПО СВИНЯЧЬЕМУ РЫЛУ .....)))
Russian-Troll    13.10.2019, 15:37
Оценка:  0
Russian-Troll
Сейчас вас красиво пошлют со своими дешевыми протестами
fkrfyfan    13.10.2019, 15:29
Оценка:  0
fkrfyfan
А Турция положила на эту "ноту"
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