Авиация РФ бомбила больницы в Сирии - New York Times
Авиация РФ совершает авиаудары не только по военным объектам, но и по больницам. Об этом сообщает The New York Times.
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Расследование показало, что как минимум 4 госпиталя оказались разрушены из-за авиаатаки россиян.
Такой вывод сделан в результате анализа радиозаписей переговоров пилотов ВВС РФ, данных служб авианаблюдений и показаний свидетелей.
Врачи из правозащитной группы Human Rights, которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, зафиксировали не менее 583 подобные атаки - начиная с 2011 года, и 266 - с тех пор, как РФ официально вмешалась в конфликт в сентябре 2015 года.
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Данные служб авианаблюдений от 5 и 6 мая позволили идентифицировать российских пилотов, а аудиозаписи переговоров российских ВВС этого дня подтверждают каждый обстрел. Видео, полученное от свидетелей и проверенное The Times, подтвердило осуществление трех авиаударов.
Ранее сообщалось, что в Кении 10 полицейских погибли из-за взрыва мины.
СТРАСТИ ТО КАКИЕ !!!
ДА , КСТАТИ ....
ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТА НОВОСТЬ В УКРОПНЫМ РАЗДЕЛЕ ?