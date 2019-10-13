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Авиация РФ бомбила больницы в Сирии - New York Times

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Данные служб авианаблюдений от 5 и 6 мая позволили идентифицировать российских пилотов.
Human Rights зафиксировалf не менее 583 подобные атаки с 2011 года
Human Rights зафиксировалf не менее 583 подобные атаки с 2011 года
Getty Images

Авиация РФ совершает авиаудары не только по военным объектам, но и по больницам. Об этом сообщает The New York Times.

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Расследование показало, что как минимум 4 госпиталя оказались разрушены из-за авиаатаки россиян.

Такой вывод сделан в результате анализа радиозаписей переговоров пилотов ВВС РФ, данных служб авианаблюдений и показаний свидетелей.

Врачи из правозащитной группы Human Rights, которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, зафиксировали не менее 583 подобные атаки - начиная с 2011 года, и 266 - с тех пор, как РФ официально вмешалась в конфликт в сентябре 2015 года.

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Данные служб авианаблюдений от 5 и 6 мая позволили идентифицировать российских пилотов, а аудиозаписи переговоров российских ВВС этого дня подтверждают каждый обстрел. Видео, полученное от свидетелей и проверенное The Times, подтвердило осуществление трех авиаударов.

Ранее сообщалось, что в Кении 10 полицейских погибли из-за взрыва мины.

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Теги: Сирия, Россия, военные преступления
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Комментариев (3)
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COZEL    13.10.2019, 16:42
Оценка:  0
COZEL
НУ ЭТО ЖО-ПА ЖЕВТОБЛАКЫТНА, А ГДЕ БЕЛЫЕ КАСКИ БЛЯ, НАША ПРЕССА САМАЯ ПРЕССОВАЯ ПРЕССА, А ЕЩЕ ПЕРЕЖИВАЮТ, ПОЧЕМУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЕЕ УБИРАЮТ, ШОБ НЕ ЗАРАЗИТЬ СИФИЛИСНОЙ БРЕХНЕЙ, ЖУРНАЛЮГИ И ИХ РЕДАКТОРЫ СУ-КИ БРЕХЛИВЫЕ, УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Boxerogos    13.10.2019, 16:41
Оценка:  0
Boxerogos
И сколько при этом погибло беременных"анижедетей"? Как и всегда,100500?
VSHIVANKA    13.10.2019, 16:30
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ХЕРАСЕ !!!
СТРАСТИ ТО КАКИЕ !!!
ДА , КСТАТИ ....
ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТА НОВОСТЬ В УКРОПНЫМ РАЗДЕЛЕ ?
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