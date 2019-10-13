Авиация РФ бомбила больницы в Сирии - New York Times

Данные служб авианаблюдений от 5 и 6 мая позволили идентифицировать российских пилотов.

Human Rights зафиксировалf не менее 583 подобные атаки с 2011 года Getty Images

Авиация РФ совершает авиаудары не только по военным объектам, но и по больницам. Об этом сообщает The New York Times.

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Расследование показало, что как минимум 4 госпиталя оказались разрушены из-за авиаатаки россиян.

Такой вывод сделан в результате анализа радиозаписей переговоров пилотов ВВС РФ, данных служб авианаблюдений и показаний свидетелей.

Врачи из правозащитной группы Human Rights, которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, зафиксировали не менее 583 подобные атаки - начиная с 2011 года, и 266 - с тех пор, как РФ официально вмешалась в конфликт в сентябре 2015 года.

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Данные служб авианаблюдений от 5 и 6 мая позволили идентифицировать российских пилотов, а аудиозаписи переговоров российских ВВС этого дня подтверждают каждый обстрел. Видео, полученное от свидетелей и проверенное The Times, подтвердило осуществление трех авиаударов.

Ранее сообщалось, что в Кении 10 полицейских погибли из-за взрыва мины.