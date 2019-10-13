С Германией и Францией есть "напряжение" - МИД

Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал о последствиях обнародования стенограммы разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

После обнародования текста телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским чувствуется "определенное напряжение" в отношениях с Германией и Францией, заявил глава МИД Украины Вадима Пристайко в интервью Укринформу.

Говоря о возможном вреде, который нанесло обнародование текста разговора Зеленского и Трампа отношениям с Германией и Францией, глава МИД отметил: "Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая".

"Оскорбление не вылилось в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается. ... Я давно работаю в дипломатии, и откровенно говоря, не очень верю, что лидеры стран такие тонкокожие. Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент", - заявил Пристайко.