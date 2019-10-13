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С Германией и Францией есть "напряжение" - МИД

Комментариев: 2
Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал о последствиях обнародования стенограммы разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
УНИАН
 
После обнародования текста телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским чувствуется "определенное напряжение" в отношениях с Германией и Францией, заявил глава МИД Украины Вадима Пристайко в интервью Укринформу.
 
Говоря о возможном вреде, который нанесло обнародование текста разговора Зеленского и Трампа отношениям с Германией и Францией, глава МИД отметил: "Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая".
 
"Оскорбление не вылилось в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается. ... Я давно работаю в дипломатии, и откровенно говоря, не очень верю, что лидеры стран такие тонкокожие. Скорее, здесь имеет место некоторая наигранность и определенное желание использовать этот момент",  - заявил Пристайко.
 
 
Пристайко отметил, что теперь "все лидеры задумались, как разговаривать с Трампом и между собой".
 
"В связи с обнародованием этого разговора дипломатия столкнулась с совершенно новой реальностью. Она действительно дикая, но нам надо к ней адаптироваться. Мы давно шутили с коллегами, что наша профессия вымирает, потому что лидеры начали общаться между собой напрямую, но даже мы не думали, что так быстро детали их общения станут известны широкой общественности", - добавил он.
 
Напомним, что в опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине. В ответ на это Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".
 
В ЕС в свою очередь заявили, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является "беспрецедентной".
 
 
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Теги: ЕС, Украина-США, МИД Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nelci    13.10.2019, 16:42
Оценка:  0
nelci
Трамп и в данном случае вовсе не причем, просто надо за базаром следить, т.е. выполнять взятые обязательства ...
толян04    13.10.2019, 15:59
Оценка:  +3
толян04
гы-гы какое может быть напяжение между холопом и хозяином?!
явно не 220v. вольта 1.5 как в батарейке))
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