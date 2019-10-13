Правоохранители предупреждают о провокациях в День защитника Украины

В органах отметили, что во время массовых мероприятий 14 октября правоохранители будут действовать особенно строго и внимательно.

На сайте МВД появилось совместное заявление министра МВД Арсений Аваков, главы СБУ Иван Баканов и секретаря СНБО Алексей Данилов о возможных провокациях во время празднований дня защитника Украины.

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В органах отметили, что во время массовых мероприятий 14 октября правоохранители будут действовать особенно строго и внимательно. Участников массовых акций в свою очередь призывают проявить бдительность.

"Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию. Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях! Завтра - день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепре маршрутка с пассажирами на ходу потеряла два колеса.