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Гончарука заметили на выступлении ультраправой рок-группы

Комментариев: 1
Премьер побывал на выступлении рок-группы Сокира Перуна, во время концертов которой была замечена нацистская символика.
Гончарука заметили на выступлении ультраправой рок-группы
facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, был замечен на мероприятии, на котором выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна.

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Фото премьера на сцене мероприятия опубликовал в телеграмм-канале лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась.

По его словам, организовал концерт обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.

                           

Напомним, после концерта группы Сокира Перуна в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов.

Как сообщалось, сегодня националисты проведут в Киеве марш сопротивления капитуляции. Мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста. После этого они поднимутся в административный квартал и проведут там перформанс.

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Теги: концерт, премьер-министр, националисты, Неонацизм, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Кайдаш    14.10.2019, 08:46
Оценка:  +2
Кайдаш
Оужжос.. Шотеперьделать...
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