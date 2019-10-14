Сутки на Донбассе: 21 обстрел, без потерь
За минувшие сутки на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, ни один военный не пострадал. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в понедельник, 14 октября.
Читай также: На Донбассе сепаратисты ранили двух военныхОтмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов: дважды вблизи Песков, возле Водяного, дважды вблизи Павлополя, возле Чермалыка и Пищевика.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 14 обстрелов: шесть раз вблизи Новолуганского, дважды в районе Золотого, вблизи Светлодарска и Попасной, в районе Луганского, недалеко от Пивденного, вблизи Крымского.
С начала текущих суток зафиксировано четыре обстрела: дважды неподалеку Новотроицкого и вблизи Лебединского, и в районе Хутора Вольного.
Отметим, днем ранее на Донбассе были ранены двое военных. На прошлой неделе в зоне ООС погибли двое бойцов.
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