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Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС

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Позиции военных в районе населенного пункта Золотое-4 обстреляли из гранатометов, сообщили в штабе.
Разведение не возможно без семи суток "тишины", напоминают военные
Разведение не возможно без семи суток "тишины", напоминают военные
cxid.info

Разведение войск в районе Золотого Луганской области сорвано обстрелами сепаратистов. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает штаб ООС в Facebook.

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Как сообщают военные, накануне сепаратисты из гранатометов обстреляли позиции ООС на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4. При этом отмечается, что противник сигнализировал о готовности к началу процесса разведения.

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении.

В штабе напомнили, что разведение сил и средств на Донбассе состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня на каждом из участков разведения.

Отметим, всего за минувшие сутки на Донбассе зафиксирован 21 обстрел, а с начала текущих суток - четыре.

Напомним, 11 октября президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение войск в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований.

Ранее 9 октября Нацкорпус и ветераны прорвались в Золотое. На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами. Полиция стреляла в воздух.

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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BOOTSMANN    14.10.2019, 12:29
Оценка:  0
BOOTSMANN
У па_Рашников и их жополизов по этому поводу весьма пригорело... Там нужно добробатам разобраться с этим "разводом".
VSHIVANKA    14.10.2019, 12:09
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КАКАЛЫ, ВАС НЕ ПОНЯТЬ.....
ВЫ РЕАЛЬНО ТАКИЕ ДЕБИЛЫ ?!
НЕУЖЕЛИ ДО ВАШИХ ТУПЫХ БОШЕК НАБИТЫХ УКРОПОМ В ПЕРЕМЕШКУ С САЛОМ ДО СИХ ПОР НЕ ДОШЛО, ЧТО РЕСПУБЛИКИ С ВАМИ ВМЕСТЕ ЖИТЬ УЖЕ НЕ БУДУТ , А ПОБЕДИТЬ ИХ КАКИМ ЛИБО ОБРАЗОМ У ВАС КИШКА ТОНКА !
ВЫ ЕЩЕ НЕ НАВОЕВАЛИСЬ ?!
О КОТЛАХ ЗАБЫЛИ ?! )))
COZEL    14.10.2019, 11:26
Оценка:  +2
COZEL
БРЕХУНЫ ВЫ, ТУДА НАЦИКА ЗАЛЕЗЛИ И СТАЛИ МОРОДЕРТВОВАТЬ, КОМУ БЫЛО ВЫГОДЕН СРЫВ, ПОТРОХУ И НАЦИСТАМ, СУ-КИ
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