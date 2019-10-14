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Появилось видео выступления Гончарука на концерте националистов

Комментариев: 18
Глава правительства в преддверии Дня защитника поблагодарил националистов "за возможность жить на мирной земле".

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне побывал на мероприятии националистов, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна. Видео выступления премьера опубликовала Страна.

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"Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украины... Спасибо вам и празднуйте! Вы очень крутые", - говорит Гончарук.

Как сообщалось, организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.

Напомним, после концерта группы Сокира Перуна в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов.

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Теги: концерт, премьер-министр, националисты, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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Shiko    14.10.2019, 12:23
Оценка:  +1
Shiko
Хоть один нормальный человек в ЗеКоманде)))
BOOTSMANN    14.10.2019, 12:22
Оценка:  0
BOOTSMANN
Почему на бигмире появилось так много пропагандистских штампов с па_Раши? Что плохого в национализме? Для настоящих граждан и украинцев националисты не представляют никакой угрозы и всегда называются патриотами. Для пятой колонны, различных врагов Украины и фашистствующих в подавляющем своём
Shiko    14.10.2019, 12:24
Оценка:  +1
Shiko
Да им про Мильчакова нужно напомнить)))
BOOTSMANN    14.10.2019, 12:25
Оценка:  +1
BOOTSMANN
россиян такие статьи-высеры это повод завести скрипучую пластинку про "нациков-бындеровцев наукраине". Фашистское государство-захватчик, с человеконенавистнической идеологией, вечными поисками врагов и готовящееся к войнам, убивающее людей на чужих территориях - это Россия и больше никто.
Shiko    14.10.2019, 12:27
Оценка:  +1
Shiko
Так, если бы этой статьи не было, её нужно было бы выдумать. Эти кацы такие выдумщики)))
tulchanin    14.10.2019, 12:31
Оценка:  -1
tulchanin
О как, так собравшиеся там националисты против фашизма ? А зиги кидали и свастики у них для конспирации ? Чтоб фашисты не догадались и подходили поближе ? =))))
Туземун    14.10.2019, 12:09
Оценка:  -1
Туземун
Nazik xyev...
Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 12:08
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
Хм... А что именно "мы неплохо умеем"? Скакать, жечь и рушить?
ira0957    14.10.2019, 11:59
Оценка:  +2
ira0957
На украине фашизма нет?
Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 12:11
Оценка:  -5
Зарин_и_Зоман
Парадокс: те же люди, которые кричат, что русские и украинцы - один народ, почему то “народ Донбасса” выделяют в отдельный.
Shiko    14.10.2019, 12:32
Оценка:  0
Shiko
Ты пытаешься найти логику у какцапов? Удачи)))
Shiko    14.10.2019, 12:19
Оценка:  +2
Shiko
Фашизм был в Италии. Ещё раз советую-сходи в школу)))
tulchanin    14.10.2019, 11:59
Оценка:  +2
tulchanin
Лизнул "нацам", интересно зачем ? Часть электората Зе команды потерял но вот приобрел ли поддержку "нацов" ?
Сомневаюсь.....
Вообще, команда Зе похоже все рекорды скоро побьет, по скорости слива своей поддержки населением...
nelci    14.10.2019, 11:56
Оценка:  -6
nelci
Ну ,Гончарук прав , только фашисты могут установить мир , пан Гитлер до него так же мир устанавливал, тогда коммуняки сильней оказалась, но дело дуче жыве!
Boxerogos    14.10.2019, 11:48
Оценка:  +2
Boxerogos
Не националистов,а фашистов.Он и сам такой же.
ВыВсеВрети    14.10.2019, 11:55
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!...)))))))))
фашисты на росии!...)))))))
Boxerogos    14.10.2019, 12:20
Оценка:  -3
Boxerogos
Пукнуло,тупое рогообразное?Ложись баиньки!)))))))))))
финишнастарте    14.10.2019, 11:44
Оценка:  +3
финишнастарте
мракобесие
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