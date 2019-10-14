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В Украину приехала астронавт украинского происхождения

Комментариев: 2
Астронавт Гайдемари Стефанишин-Пайпер приехала в Украину по случаю Всемирной недели космоса.
Астронавт посетила село Якимов, откуда родом ее отец
Астронавт посетила село Якимов, откуда родом ее отец
facebook.com/usdos.ukraine

В Украину приехала американская астронавт украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Ее визит организован посольством США в Украине по случаю Всемирной недели космоса.

Во время визита запланированы встречи со студентами и молодежью, во время которых она расскажет об особенностях работы международного экипажа на МКС и поделится своим опытом пребывания на космической станции.

"Отец американской астронавтки Стефанишин-Пайпер родился в небольшом селе Якимов, недалеко от Львова. Хайди гордится своими украинскими корнями и искренне радовалась возможности посетить Якимов, чтобы больше узнать о своем прошлом. Это была очень теплая и сердечная встреча", - сообщили в посольстве США.

Сегодня во Львове состоится публичное выступление Стефанишин-Пайпер в Национальном университете Львовская политехника.

Напомним, на прошлой неделе скончался Алексей Леонов - первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос.

 

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Теги: Украина, США, астронавты, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Хулиганка*    14.10.2019, 13:50
Оценка:  0
Хулиганка*
кто хочет посмеяться погуглите 15 известных ученых Украины...долго смеяться будете...кроме Сикорского и Королева...которые никогда не были нациками и некого перечислять.... Может быть эта тетка и достигла каких-то высот потому что родаки вовремя свалили из тупоголовой ущербной йододефицитной Галиции
Люблю_Украину    14.10.2019, 13:30
Оценка:  0
Люблю_Украину
так и знал, не могут же все новости быть про ЗРАДУ, наконец-то ПИРИМОГА!
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