Под ОП требуют не отводить войска на Донбассе

Собравшиеся требуют не отводить войска из 134 населенных пунктов на линии соприкосновения, котролируемых ВСУ.

В Киеве сегодня ожидается еще одна акция "Нет капитуляции!" Укринформ

Под Офисом президента в Киеве в понедельник, 14 октября, проходит акция с требованием не допустить отвода войск из Золотого, Петровского и других прифронтовых населенных пунктов Донбасса, сообщает Укринформ

"Под Офисом президента сегодня собираются люди для того, чтобы побудить президента не делать ошибочных шагов по отводу украинских войск из украинской земли. Не оставлять украинские населенные пункты в "серой зоне", где они будут подвергаться опасности", - рассказал Андрей Тетерев - бывший командир батальона Миротворец, экс-нардеп от Народного фронта.

Участие в акции принимают несколько десятков человек - жители прифронтовой зоны, переселенцы, ветераны.

Активисты разместили под Офисом президента плакат Движения сопротивления капитуляции. Участники акции держат сине-желтые флаги, каждому участники акции наклеивают на руку желтый скотч.

Аод Офисом президента символическую стену из 134-х кирпичей, в ней каждый кирпич символизирует населенный пункт вдоль линии разграничения.

Активисты также намерены присоединиться к акции "Нет капитуляции!", Которую планируется провести 14 октября в Киеве.

Напомним, националисты проведут в Киеве марш сопротивления капитуляции. Мероприятие начнется в 16.00 из парка Шевченко, откуда шествие, в голове которой будут идти ветераны, по бульвару Шевченко и Крещатику направится на Майдан Незалежности, где участники марша проведут акцию протеста. После этого они поднимутся в административный квартал и проведут там перформанс. Накануне Зеленский в спецобращении призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

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