В НАТО напомнили Украине условие для сближения
Столтенберг также заявил о необходимости увеличить Киеву помощь со стороны членом альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса активнее оказывать помощь Украине, пишет Интерфакс-Украина 14 октября.
"Я призываю всех союзников на практике предоставлять больше помощи Украине", - заявил он в ходе выступления в Лондоне.
Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане будут играть реформы, "в которых остро нуждается Украина".
Ранее Столтенберг говорил, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.
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А ВОТ ЕСЛИ-БЫ НАТО И ЕС ВДВОЁМ , В ДВА СМЫЧКА.....
ЭТО ПРОСТО ДАСТИШ ФАНТАСТИШ!!!
СУГС !!! ))))