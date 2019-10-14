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В НАТО напомнили Украине условие для сближения

Комментариев: 2
Столтенберг также заявил о необходимости увеличить Киеву помощь со стороны членом альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса активнее оказывать помощь Украине, пишет Интерфакс-Украина 14 октября.

"Я призываю всех союзников на практике предоставлять больше помощи Украине", - заявил он в ходе выступления в Лондоне.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане будут играть реформы, "в которых остро нуждается Украина".

Ранее Столтенберг говорил, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

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Теги: Украина, НАТО, НАТО-Украина, реформы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    14.10.2019, 16:48
Оценка:  +3
bertal
БМ у вас вообще редакторы есть? Бездари
VSHIVANKA    14.10.2019, 16:47
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ОЧЕНЬ МЕЧТАЕТ О ТАКОЙ БЛИЗОСТИ.....
А ВОТ ЕСЛИ-БЫ НАТО И ЕС ВДВОЁМ , В ДВА СМЫЧКА.....
ЭТО ПРОСТО ДАСТИШ ФАНТАСТИШ!!!
СУГС !!! ))))
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