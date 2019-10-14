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В Киеве начался марш Нет капитуляции: трансляция

Комментариев: 1
Организаторы заверяют, что акция пройдет без политических лозунгов и без политиков во главе колон.
В Киеве протестуют против разведения войск
В Киеве протестуют против разведения войск
EPA/UPG

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В День защитника Украины, 14 октября, в киевском парке имени Тарса Шевченко в 16.00 стартовал марш Нет капитуляции. На марш, по оценкам журналистов, пришли несколько тысяч.

Участники акции требуют от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особого статуса Донбассу и отказаться от амнистии боевикам.

Колону возглавляют ветераны АТО с плакатом "Нет капитуляции". Организаторы заверяют, что акция пройдет без политических лозунгов и без политиков во главе колон.

Напомним, что встреча нормандской четверки откладывается из-за нового условия России - разведения сил в Золотом и Петровском. Ветераны АТО и ООС протестуют, поскольку считают отвод войск капитуляцией.

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Теги: протесты, видео, фото, марш, разведение сил на Донбассе, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    14.10.2019, 17:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ В ЗАМЕН МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ЭТА БИОМАССА ?
ВОЕВАТЬ НЕ МОЖЕТЕ , ОТСТУПАТЬ НЕ ХОТИТЕ , ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ БАРАНЫ ?!
ВЫ ДУМАЕТЕ , ЧТО ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА БУДУТ ЗА ВАС РАЗРУЛИВАТЬ СИТУАЦИЮ ?!
ЖАЖДА ХАЛЯВЫ НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ?
СТАДО , ВЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ В КАКОЕ СТОЙЛО ИДТИ.
bertal    14.10.2019, 16:59
Оценка:  +1
bertal
Кто платит за войну? О какой капитуляции эти уроды орят, нах всех на захват Донецка и Луганска, пусть там орут о капитуляции, уроды.
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