В СН не ждут скорую реализацию формулы Штайнмайера

На Донбассе происходит затягивание разведения сил, поэтому в партии президента не ожидают перемен в течение года, заявила нардеп Бардина.

Формула Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшее время не будет реализована. Такое заявление 14 октября сделала в эфире Громадского Марина Бардина, народный депутат от фракции Слуга народа.

По ее словам, реализация формулы напрямую зависит от безопасности на Донбассе и установления мира. Бардина отметила, что попытки развести войска не удаются из-за несоблюдения тишины.

"Это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть... Мы видим, что для продвижения к формуле - должна быть обеспечена составляющая безопасности. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо, и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время", - сказала нардеп.

Бардина и добавила, что это под "ближайшим временем" имеется в виду в течение года.

14 октября в Киеве проходит марш против разведения войск на линии соприкосновения. В этот день должно было пройти разведение, но оно вновб было сорвано из-за обстрелов сепаратистов.

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